Code ausspioniert, Bankomatkarte geklaut

Das Trio, das in einem rumänischen Auto floh, ging geschickt vor: Ein Täter spähte den Code aus, verfolgte die Seniorin bis zum Parkplatz vorm Diskonter in Enns und war laut Zeugen mit einem Komplizen über ein Headset - also Mikrofon und „Knopf im Ohr“ - verbunden. Man wartete, bis sie den Großeinkauf einlud.