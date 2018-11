Gasleck löst Großeinsatz aus: 10 Häuser evakuiert

In Klagenfurt sind am Samstag in der Villacher Straße nach einem Defekt in einer Hauptgasleitung zehn Häuser mit insgesamt 48 Wohnungen evakuiert worden. Nachdem Bewohner Gasgeruch wahrnahmen, wurde Großalarm für die Feuerwehr ausgelöst. Es wird vermutet, dass es in der Leitung zu einem Schwelbrand gekommen war.