80-Jähriger trickste bei Wohnsitz in Tirol

„Ich bin schuldig, ich habe mich zu wenig mit den Vorschriften befasst“, erklärte der Pensionist gleich zu Prozessbeginn. Der 80-Jährige hatte angegeben, seinen Hauptwohnsitz im Bezirk Kitzbühel zu haben. Dort war er aber nur etwa fünfmal pro Jahr, jeweils zwei Wochen. In Wahrheit wohnte der Mann in Deutschland. Der Vorteil der Falschangabe: Der Staat stockte die magere österreichische Pension von 400 Euro per Ausgleichszulage auf. In fünf Jahren summierte sich der Schaden auf 22.075 Euro.