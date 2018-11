Wien als Top-Stadt: „Wer hat das beurteilt?“

Nagett ist offenbar aus guten Gründen einer dieser ehemaligen Wiener: „Bin nur froh darüber, nichts mehr mit dieser Stadt und den Leuten zu tun zu haben. Habe nur negative Erinnerungen.“ Leserin dani1964 gibt zu bedenken: „Es ist schon ein Unterschied, wo und wie lange ich in Wien wohne, außerdem ist es ein Unterschied, ob Single oder Familie.“ Trotzdem wird von ihr im Folgenden festgehalten: „Wien bietet schon einiges an Kultur usw. und ich habe die Wiener als sehr freundlich und hilfsbereit kennengelernt.“ Das Sicherheitsgefühl der Leser ist jedenfalls häufig diametral zum Ranking, so wie bei leona1: „Wien Top in puncto Sicherheit? Das kann nur ein Witz sein.“