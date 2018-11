Wien ist top: Bei Sicherheit und Lebensqualität

Bestnoten bei Transport und Verkehr

Beim Thema Finanzen und Wohnen fanden 43 Prozent, dass es leicht sei, in Wien eine Wohnung zu finden (versus 52 Prozent weltweit). Punkten konnte Wien wie gewohnt beim Thema Lebensqualität und bleibt mit Platz sechs in den Top Ten. Bestnoten gab es in der Rubrik Transport und Verkehr. Neun von zehn Expats in Wien sahen die Umweltqualität der Stadt (91 Prozent) und ihre persönliche Sicherheit (92 Prozent) positiv.