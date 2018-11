Frau Holle auf Kurzbesuch in Österreich

Im Osten noch einmal Schnee

Am Dienstag ist es in Westösterreich wohl schon wieder vorbei mit Schneefall. Ab den Morgenstunden kämpft sich in Vorarlberg und Tirol die Sonne durch die Wolkendecke, mit Temperaturen um die acht Grad wird es hier am wärmsten. In den übrigen Teilen Österreichs kann es noch einmal winterlich werden. Vor allem im Osten ist ab dem Morgen erneut mit Schneefall zu rechnen, in Teilen der Steiermark sowie in Oberösterreich kann dieser auch in Schneeregen übergehen. Mit Temperaturen um den Gefrierpunkt bleibt es überaus frisch.