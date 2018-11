Brandalarm am Innsbrucker Christkindlmarkt

Kurz vor 7 Uhr schlugen mehrere Passanten per Feuerwehr- und Polizeinotruf Alarm, dass am Gelände des Christkindlmarktes am Marktplatz ein Brand ausgebrochen sei. „Nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte von den Einsatzkräften festgestellt werden, dass es bei einem dort aufgestellten Fotoautomaten zu einer starken Rauchentwicklung und im Inneren zu einem Brand gekommen war“, heißt es vonseiten der Polizei.