Empörung ebbt nicht ab: Tanga-Aktion im Parlament

Die Verteidigerin des Angeklagten, Elizabeth O‘Connell, hatte dem mutmaßlichen Opfer vorgeworfen, am Abend des Vorfalls einen String-Tanga getragen zu haben. Vor dem Urteil appellierte sie an die Laienrichter in Cork im Südwesten Irlands, die Kleidung der 17-Jährigen in Erwägung zu ziehen. Diese beweise, dass das Mädchen offen für sexuellen Kontakt gewesen sei. Der Angeklagte wurde in der vergangenen Woche tatsächlich freigesprochen.