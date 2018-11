Im Mölltal: Pioniere weiter im Hilfseinsatz

Außerdem steht auch ein eigener Sanitätstrupp bereit, um im Notfall rasch Erste Hilfe leisten zu können - die Sicherheit der Soldaten stehe an oberster Stelle. Da im Mölltal auch weiterhin Erkundungsflüge zur Beurteilung der Schadausmaße durchgeführt werden müssen, steht am Hubschrauberstützpunkt am Airport Klagenfurt ein Alouette-Verbindungshubschrauber bereit.