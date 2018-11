DS 7 Crossback: Mehr als nur schöne Avantgarde?

An der Front finden sich Einflüsse von Infiniti (der Kühlergrill) und Mazda (die Chromeinfassungen desselben) wieder, mit viel Phantasie kann man sich auch an die LED-Scheinwerfer des Bugatti Veyron erinnert fühlen. Alles recht stimmig, eine elegante Erscheinung - mit einer Ausnahme, einem schlimmen Designpatzer am Heck: Freunde, was hat euch geritten, derart plumpe Auspuffattrappen in den Stoßfänger zu pressen? Oder soll das ein Mercedes-Einfluss sein? Avantgarde heißt, etwas anderes zu machen als andere, aber nicht, so einen Design-Fauxpas nachzuzimmern.