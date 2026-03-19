Verwaltungsstrafe nach Skandaljagd auf Kanisfluh

Unsportliche Aktion

Auf der Kanisfluh ließen sie hingegen einfach Ausrüstungsgegenstände in der Landschaft liegen. Begleitet wurde das Duo von einem professionellen Jagdfilmer, der alles auf Video festhielt. Der unelegante Auftritt sorgte für reichlich Ärger, auch unter der heimischen Jägerschaft. Während rein rechtlich nichts gegen das Erlegen des Tiers einzuwenden war, prüfte die Bezirkshauptmannschaft aber dennoch, ob es im Rahmen der unsportlichen Aktion zu anderen Verstößen gekommen ist.