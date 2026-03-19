Behörden-Irrsinn: Was haben Sie schon erlebt?

Zahlendreher führte zu Mahnbriefen

Nach einigem Hin und Her konnte das Rätsel schließlich gelöst werden: Eine Schule in Oberösterreich hatte einen anderen Schüler mit einer falschen Sozialversicherungsnummer und einem falschen Geburtsdatum ins System eingespeist. Wie es der Zufall (und das Pech) wollte, stimmte diese fehlerhafte Nummer exakt mit jener von Hafeneckers Sohn überein. Sind Sie schon einmal in eine ähnliche Situation geraten?