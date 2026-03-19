Behörden-Irrsinn: Was haben Sie schon erlebt?

Briefe an Verstorbene, Strafzettel ohne Auto oder Mahnungen trotz regulärem Schulbesuch: Wenn im Amt die Zahlen tanzen oder Daten falsch erfasst werden, landen Bürger schnell im bürokratischen Slapstick. Welche absurden Verwechslungen haben Sie schon erlebt?
Selbst vor der Politik macht der heimische Behörden-Fehlerteufel nicht halt. So staunte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker nicht schlecht, als plötzlich Mahnbriefe des Sozialministeriums in seinen Postkasten flatterten. Der Vorwurf: Sein 17-jähriger Sohn würde die Bildungspflicht verletzen und keine Schule besuchen – dabei besucht dieser ganz regulär in St. Pölten die Höhere Technische Lehranstalt (HTL).
Zahlendreher führte zu Mahnbriefen
Nach einigem Hin und Her konnte das Rätsel schließlich gelöst werden: Eine Schule in Oberösterreich hatte einen anderen Schüler mit einer falschen Sozialversicherungsnummer und einem falschen Geburtsdatum ins System eingespeist. Wie es der Zufall (und das Pech) wollte, stimmte diese fehlerhafte Nummer exakt mit jener von Hafeneckers Sohn überein. Sind Sie schon einmal in eine ähnliche Situation geraten?
Sind Sie auch schon einmal unschuldig in die Mühlen der Bürokratie geraten? Wie haben Sie von der Verwechslung erfahren und wie mühsam war der Weg aus dem Irrtum? Wir freuen uns auf Ihre kuriosesten Anekdoten und Kommentare!
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