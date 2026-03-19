Pech in der Liebe! Real-Star trennt sich von Model

Glück im Spiel, Pech in der Liebe! Wie mehrere englische Medien berichten, hat sich Trent Alexander-Arnold von seiner Freundin Estelle Behnke getrennt. Wie die „Daily Mail“ schreibt, sollen der Real-Verteidiger und das Model dennoch Freunde bleiben.
Ein Insider hatte der Zeitung verraten: „Die Trennung war hart, aber sowohl Trent als auch Estelle wussten, dass es das Beste war. Sie haben gemeinsam besondere Momente erlebt. Doch nun gehen sie getrennte Wege, erfüllt von Liebe und Dankbarkeit für die gemeinsamen Erlebnisse.“
Laut der „Sun“ sei der unterschiedliche Alltag und volle Terminkalender der beiden am Liebes-Aus schuld. Eineinhalb Jahre lang sollen Alexander-Arnold Behnke ein Paar gewesen sein.
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