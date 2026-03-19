Wien-Derby: Bedingte Haftstrafen für Platzstürmer

Damaliger Rapid-Trainer als Zeuge beantragt

Zuvor am Vormittag wurden bei der Verhandlung Videoaufnahmen der Stadionkameras gesichtet. Zu sehen waren die gewaltsamen Ausschreitungen zwischen den Rapidlern und Austrianern auf dem Spielfeld des Allianz Stadions, von denen sich nun einige die Anklagebank teilen. Fans der beiden Lager zündeten pyrotechnische Gegenstände und gingen aufeinander bzw. auf Polizisten los. Es gab mehrere teilweise schwer Verletzte. Die Sichtung der Aufnahmen sollte klären, inwieweit die Angeklagten daran beteiligt waren. „Er ist hier sehr gut in der Menge zu erkennen“, gab die Richterin über den Viertangeklagten zu Protokoll. „Aber nicht ganz vorne“, schob Verteidigerin Pia Kern ein. Sie beantragte den damaligen Rapid-Trainer Klauß sowie dessen Co-Trainer Stefan Kulovits als Entlastungszeugen zu laden.