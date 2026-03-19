Jetzt hat sich auch noch Vonns Schwester verletzt!

Doppeltes Verletzungspech in der Familie Vonn! Nur wenige Wochen nach Lindsey Vonns schwerem Olympia-Sturz hat sich auch ihre Schwester Karin Kildow schwer verletzt und sich das Kreuzband gerissen. Die Ski-Queen reagiert mit Humor und erklärt sich kurzerhand selbst zur Physiotherapeutin.
Kreuzbandriss! Eine bittere Diagnose für Kildow, die, wie in einer Instagram-Story von Vonn zu sehen ist, in Vonns Trainingsraum humpelt ankommt. „Karin wird Teil des Reha-Programms“, begrüßt Vonn ihre Schwester scherzhaft. „Patientin Nummer 2. Willkommen im Vonn-Reha-Center“, so Vonn.
Kildow: „Erster Termin bei meiner neuen Physiotherapeutin“
Trotz ihrer eigenen schweren Verletzungen kümmert sich die 41-Jährige freilich auch um ihre Schwester. In einem weiteren Clip ist zu sehen, wie Vonn die Beweglichkeit von Kildows Kniescheibe überprüft. „Erster Termin bei meiner neuen Physiotherapeutin“, kommentiert Kildow das Video humorvoll und fragt ihre Follower: „Soll ich sie dafür bezahlen?“
Während Kildow eine große Schiene am rechten Bein trägt, ist auch Vonn noch gezeichnet von ihrem Sturz. Sie trägt weiterhin eine Bandage am verletzten linken Bein.
Wie es zum Unfall der 33-jährigen Kildow kam, ist nicht bekannt.
Schwerer Olympia-Crash
Vonn selbst hatte sich am 8. Februar bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina schwer verletzt. Obwohl sie bereits Ende Jänner einen Kreuzbandriss erlitten hatte, ging sie trotzdem in der Abfahrt an den Start. Bei einem Sturz zog sie sich schließlich einen komplizierten Schienbeinbruch sowie einen Bruch des rechten Knöchels zu.
Fortschritte in der Reha
Vonn macht schon Fortschritte in der Rehabilitation. Auf Instagram zeigt sie regelmäßig Updates und kann bereits wieder auf einem Heimtrainer trainieren. Außerdem bewegt sie sich zu Hause mit einem Roller fort.
Für das Geschwister-Duo steht jedenfalls nun erstmal gemeinsam die Reha auf dem Programm.
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