Jetzt hat sich auch noch Vonns Schwester verletzt!

Kildow: „Erster Termin bei meiner neuen Physiotherapeutin“

Trotz ihrer eigenen schweren Verletzungen kümmert sich die 41-Jährige freilich auch um ihre Schwester. In einem weiteren Clip ist zu sehen, wie Vonn die Beweglichkeit von Kildows Kniescheibe überprüft. „Erster Termin bei meiner neuen Physiotherapeutin“, kommentiert Kildow das Video humorvoll und fragt ihre Follower: „Soll ich sie dafür bezahlen?“