22.000 Stimmen gegen Jagd auf Haustiere

Kein Schadenersatz

Der Hintergrund: In allen Bundesländern erlauben die jeweiligen Jagdgesetze weiterhin den Abschuss von Hunden und Katzen. Teilweise reicht es bereits, wenn ein Tier unbeaufsichtigt im Jagdgebiet unterwegs ist. Besonders umstritten: Selbst Tiere, die in Lebendfallen geraten, dürfen mancherorts getötet werden. Klare Schutzstandards fehlen ebenso wie eine einheitliche Meldepflicht – für betroffene Besitzer bleibt oft nicht einmal ein Anspruch auf Schadenersatz.