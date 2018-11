„Walser ist der richtige Mann am richtigen Ort“

Wir brauchen in der Gesellschaft einen Rückhalt für die Lehre„, betonte Walser. Er will eine neue “berufspraktische„ Ausbildung in das Bildungssystem integrieren. Außerdem will er das Service der Wirtschaftskammer verschnellern und verbessern und “noch näher zu den Mitgliedern rücken„. “Mein Stil wird es nicht sein, darüber zu schimpfen, was nicht geht, sondern Vorschläge einzubringen", sagte Walser. Er werde mit sachlichen Argumenten die Gespräche mit den Entscheidungsträgern suchen.