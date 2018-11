Bankräuber verprasst Teil der Beute in Bordell

In Etablissement ausgeforscht

„Wenige Minuten nach Ausstrahlung der Abendnachrichten im Fernsehen um 19 Uhr schlug die Frau Alarm“, so eine Polizeisprecherin. Sie gab auch Hinweise auf mögliche Aufenthaltsorte des Bekannten. Die Polizei klapperte einige Lokale in Kufstein ab - und wurde in einem Bordell fündig! „Obwohl der Mann einen hohen Geldbetrag im niedrigen fünfstelligen Bereich mit sich führte, stritt er den Bankraub entschieden ab“, so die Polizei. Einen Teil der Beute hatte er bereits verprasst. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme und Einlieferung in die Justizanstalt an.