Zweifacher Mordversuch mit Stromkabel an Ehefrau

Neue Frau als Tatmotiv

Die Geschworenen in Steyr glaubten ihm jedoch nicht und verurteilten ihn wegen Mordversuches zu elf Jahren Haft. Der Staatsanwalt hatte ihnen auch ein Tatmotiv geliefert: die Liebe zu einer um 30 Jahre jüngeren Frau, der die Ehefrau im Weg stand. Der Schuldspruch wurde bereits vom Obersten Gerichtshof bestätigt. Am Oberlandesgericht Linz ging es nur mehr darum, ob die Strafe erhöht wird, wie es die Staatsanwaltschaft gefordert hat, oder ob eine außerordentliche Strafmilderung angewendet wird. Rober M., der sich auf freiem Fuß befindet, zum Richtersenat: „Ich würde eine so lange Strafe nicht überleber. Es wäre mein Todesurteil.“