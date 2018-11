Trump höhnt: „Macht Frankreich wieder großartig!“

Nur zwei Tage nachdem Donald Trump von seinem Besuch in Paris zurückgekehrt ist, hat der US-Präsident am Dienstag via Twitter eine Schimpftirade über Frankreich und dessen Staatschef Emmanuel Macron losgelassen. Trump kritisierte Macrons Positionen in der Sicherheits- und Handelspolitik, beschwerte sich über hohe Zölle auf US-Weine in Frankreich und zog neuerlich über Macrons Idee einer europäischen Armee her. In einem weiteren Tweet höhnte Trump: „Macht Frankreich wieder großartig!“