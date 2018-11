Trump startet Frankreich-Besuch mit Attacke

US-Präsident Donald Trump hat am Freitagabend unmittelbar nach seinem Eintreffen zu einem Besuch in Frankreich eine Breitseite in Richtung des Gastgebers Emmanuel Macron abgefeuert und dessen Forderung nach der Gründung einer eigenen europäischen Armee scharf verurteilt. „Frankreichs Präsident Macron hat gerade vorgeschlagen, dass Europa sein eigenes Militär aufbaut, um sich vor den USA, China und Russland zu schützen“, twitterte Trump in der Nacht auf Samstag. „Sehr beleidigend, aber vielleicht sollte Europa erst einmal seinen fairen Anteil an den Kosten der NATO bezahlen“, so der US-Präsident, der mit seiner Frau Melania auf dem Pariser Flughafen Orly gelandet war.