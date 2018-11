US-Schüler zeigen auf Foto offenbar Hitlergruß

„Äußerst unangebrachte Gesten“

Die Schüler würden „anscheinend äußerst unangebrachte Gesten“ machen, erklärte die Leiterin der Schulbehörde, Lori Mueller, am Montag. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, würden die Behörden geeignete Maßnahmen einschließlich rechtlicher Schritte einleiten. Die Ermittlungen seien jedenfalls am Laufen, so Mueller in einem Brief, der auch auf Twitter veröffentlicht wurde.