Vergewaltiger (33) ist in Rumänien untergetaucht

Untergetaucht ist ein 33-jähriger Rumäne, der - wie berichtet - in Braunau seine gleichaltrige Ex-Gattin einen Tag eingesperrt, misshandelt und vergewaltigt haben soll. Polizisten hatten ihn am Telefon in Rumänien erreicht und er versprach, sich zu stellen. Seit fast zwei Monaten warten die Ermittler auf den Verdächtigen...