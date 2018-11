Aufgedeckt: Nazi-Lob in Kärntner Schulbuch

Sie waren dem Verbund eine Gedenktafel wert. Am 4. September 2003 schrieb der Verbund anlässlich der Enthüllung in einer Aussendung: „In den Jahren arbeiteten mehr als 6300 zivile Zwangsarbeiter und bis zu 4000 Kriegsgefangene auf der Großbaustelle. Der Bau des Kraftwerkes geht in wesentlichen Teilen auf die Nazi-Kriegswirtschaft und auf den Einsatz von Zwangsarbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen zurück.“