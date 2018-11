„Klimakrise ist so sichtbar wie noch nie zuvor!“

„Es bedarf endlich einer echten Klimaschutzoffensive“, richtete Rudi Anschober in der Welser Stadthalle gestern einen eindringlichen Appell an die Bundesregierung. „Sonst wird ein überparteiliches Klima-Volksbegehren immer wahrscheinlicher.“ So wie für Landesparteichefin Maria Buchmayr ist es auch für den Umwelt-Landesrat bereits „fünf nach zwölf“.