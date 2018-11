Party geplatzt: Twitter rettet 10. Geburtstag!

„Alle in der Klasse feiern immer im Shoppingtempel. Das können wir uns erstens nicht leisten und zweitens möchte sie lieber zu Hause feiern“, berichtet die Mutter, die zum Schutz ihrer Familie anonym bleiben möchte, am Montag der Twitter-Gemeinde. Die Klassenkameraden sagten daraufhin alle für die geplante Party ab, das Geburtstagskind war in Tränen aufgelöst.