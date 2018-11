Soldat überlebte bereits zwei blutige Massaker

Das Blutbad in einer Country Bar in Kalifornien am Mittwochabend, bei dem ein Ex-Marine ein Dutzend Menschen erschoss, dürfte bei einem Nachtschwärmer vertraute, wenn auch grauenhafte Erinnerungen hervorgerufen haben: Für Brendan Kelly war es bereits das zweite Massaker, das er überlebte. Der 22-jährige überstand auch den blutigen Massenmord bei einem Musikfestival in Las Vegas, bei dem 58 Menschen starben. Nach dem jüngsten Amoklauf meinte Kelly: „Beim zweiten Mal ist es kein bisschen leichter.“