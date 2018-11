Abwehrkampf: Als die Besetzung begann...

Am 10. Oktober 2020 jährt sich die Volksabstimmung zum 100. Mal. Bevor es dazu kam, waren die Kärntner im Abwehrkampf gestanden - und zwar ab November 1918. An einzelne denkwürdige Ereignisse will diese „Krone“-Serie erinnern. Heute vor 100 Jahren wurden Prävali, Gutenstein, Unterdrauburg besetzt.