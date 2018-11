Nur eine Böschung konnte den „Geister-Lkw“ stoppen

Über eine Böschung in Richtung Raststätte schaffte es das Gefährt dann zwar nicht. Es saß auf. Dabei riss die Treibstoffwanne auf und fast 300 Liter Treibstoff versickerten in den Boden. Der Polizist weiter: „Das verunreinigte Erdreich wurde von der FF vorerst mittels Ölbindemittel bearbeitet. Der im LKW verbliebene Treibstoff wurde ausgepumpt und der LKW wieder am Parkplatz abgestellt.“