Betrügerin ergaunerte telefonisch Bitcoin-Codes

Hunderte Euro waren jedoch schon verloren, als die Kärntnerin die Polizei von dem Anruf in Kenntnis setzte. Immer wieder fallen Angestellte von Unternehmen, in denen es Aufladebons zu kaufen gibt, auf solche Betrüger herein, denn die Kriminellen sind sprachlich äußerst versiert und machen glaubhaft, wirklich Mitarbeiter der jeweiligen Aufladebon-Firma zu sein.