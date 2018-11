Mark Zuckerberg steht vor vielen Herausforderungen

Neue Funktionen bringen nicht so viel Geld

Die neuen Funktionen enthalten aber nicht so viel Werbung und sind für werbetreibende Unternehmen günstiger. Ergebnis: „Wir verdienen nicht so viel Geld“, sagte Zuckerberg. Es brauche Zeit, damit die Umsätze sich anglichen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz von Facebook im Vorjahresvergleich aber immer noch um 33 Prozent auf rund 13,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Dollar (4,5 Milliarden Euro) zu.