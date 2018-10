Facebook steht Umbruch in Werbegeschäft vor

Nutzerschwund in Europa

Schon die Zahlen für das vergangene Quartal offenbarten einige Probleme. So verlor Facebook im zweiten Quartal in Folge eine Million Nutzer in Europa und hat hier noch 375 Millionen mindestens einmal im Monat aktive Mitglieder. Facebook hatte bereits gewarnt, dass die Regelungen der seit Ende Mai greifenden Datenschutz-Grundverordnung das Geschäft in Europa erschweren werden.