Ex plaudert aus: So ist Kim Kardashian im Bett

Er ist der Video-Künstler, das Kult-Schmuddelfilmchen mit Kim Kardashian gedreht hat. Wer könnte also besser Bescheid wissen, als Ray J, wie es ist, sich mit Kim Kardashian in den Laken zu wälzen? Kein Wunder, dass der nun während einer lauschigen Partynacht in London allerlei Intimes aus seiner Zeit mit der Kurven-Queen ausplauderte.