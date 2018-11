Monsterwelle durchbricht Fenster eines Restaurants

Bereits 27 Unwetter-Tote in Italien

In ganz Italien sind seit Montag 27 Menschen durch Unwetter ums Leben gekommen. In Sizilien starben allein am Wochenende zwölf Menschen. Am Sonntag wollte Innenminister Matteo Salvini die betroffene Region Venetien besuchen. Die Schlechtwetterfront dürfte auch in den kommenden Tagen anhalten. Mit einer Entschärfung der Lage wird erst Mitte nächster Woche gerechnet.