Trump droht Welt im Stil von „Game of Thrones“

Donald Trump als rächender Gott über der Welt: Ein offizielles Foto des Präsidenten auf Twitter erinnert jetzt in martialischer Art und Weise an die neuen Sanktionen gegen das iranische Mullah-Regime - ausgerechnet mit einem Bild in Anlehnung an die weltweit derzeit erfolgreichste TV-Serie „Game of Thrones“, in der regelmäßig die Köpfe rollen. Alle Staaten und Firmen, die nicht gehorchen und den US-Sanktionen nicht folgen wollen, werden ab dem 5. November, dem Tag vor den bevorstehenden US-Kongresswahlen, bestraft. Das betrifft besonders Europa.