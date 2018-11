Auf Handy gestarrt: Bargast verpasst Raubüberfall

Nur Augen für das Smartphone

Doch der Mann am Tresen bekommt nichts von all dem mit. Er scheint in eine fesselnde Konversation vertieft zu sein und schaut wie gebannt auf sein Smartphone. Der Räuber stört sich nicht daran und geht einfach an ihm vorbei. Hinter der Theke bedroht er den Barkeeper, nimmt das Geld aus der Kasse und steckt es ein. Noch immer bemerk der Mann am Tresen nicht, in welch gefährlicher Situation er sich gerade befindet. Erst als der Räuber das Lokal lässt er die Augen von seinem Handy und blickt fragend um sich.