Völkermarkter Teil einer Auto-Schieber-Bande

Noch am Tag der Anmietung seien die Wägen Richtung Serbien und Bosnien verbracht. „Aufgrund der Ermittlungsergebnisse sind von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt/WS gegen den kroatischen Staatsbürger und den Staatsbürger der russischen Föderation Festnahmeanordnungen erlassen worden“, erklärt der Polizist weiter. Beide befinden sich derzeit in U-Haft in Klagenfurt.