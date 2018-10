Musks Hyperloop-Röhre geht im Dezember in Betrieb

Mit einem futuristischen Verkehrsmittel namens „Hyperloop“ mit 250 km/h durch eine Stahlröhre rasen und schneller ans Ziel kommen - das wird schon bald Realität. Im Dezember werde in Los Angeles die erste „Hyperloop“-Röhre eingeweiht, kündigt der Unternehmer Elon Musk an. „Der erste Tunnel ist fast fertig“, schrieb er auf Twitter. „Er öffnet am 10. Dezember.“ Geplant seien eine abendliche Eröffnungsfeier und kostenlose Probefahrten am darauffolgenden Tag.