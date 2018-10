„Khashoggi ist nicht plötzlich in Säge gestürzt“

Peter Pilz erklärte ziemlich deutlich, was er von der Nähe Österreichs zu Saudi-Arabien und dem auch dafür gegründeten „König Abdullah Zentrum für interreligiösen und interkulturellen Dialog“ hält. „Ich traue diesen Menschen, die die Gegend dort verwüsten und die Bevölkerung unterdrücken, mittlerweile alles zu. Sie fühlen sich als Herren über Leben und Tod und finanzieren den internationalen Terror“, betonte der ehemalige Grüne und Listengründer im Studio. Man werde am Donnerstag im Parlament einen Dringlichen Antrag zur Schließung des Abdullah-Zentrums als auch bezüglich eines Verbotes von Waffenlieferungen aus Österreich nach Saudi-Arabien einbringen. „Für mich ist der Kurs sehr klar: Erstens: Keine Waffen in dieses Gebiet. Zweitens: Mit Mördern führen wir keine Scheindialoge.“ Pilz: „Wenn wir immer sagen, wir brauchen eine europäische Lösung, dann kann man genau so warten und es passiert nichts.“