Tiroler Polizei gingen Serieneinbrecher ins Netz

In Verkehrskontrolle geraten

Die beiden Männer waren erstmals Anfang August ins Visier der Polizei geraten. Bei der Verkehrskontrolle in Going im Tiroler Unterland stellten die Beamten fest, „dass das von ihnen verwendete Fahrzeug wegen eines versuchten Wohnhauseinbruches zur Fahndung ausgeschrieben war“, heißt es weiter. Zudem konnte im Wagen augenscheinliches Diebesgut (Schmuck und Laptops) vorgefunden werden.