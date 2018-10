Zündler (31) legt in seiner Wohnung elfmal Feuer

Am 13. Oktober verbrannte der Litauer in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Innsbruck-Hötting leicht entzündlichen Müll und verließ anschließend die Wohnung. Da der Brand vorerst kleinflächig war, konnte aufgrund des raschen Einschreitens der Berufsfeuerwehr Innsbruck größerer Schaden verhindert werden.