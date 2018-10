SPÖ-Streit um EU-Liste: Es gibt nur Verlierer

Kommentar von Doris Vettermann

Dieser tagelange Streit hat nur Verlierer hervorgebracht. Luca Kaiser, weil er sich mit seinen Tweets ins politische Aus geschossen hat. Peter Kaiser, weil er mit seinem dermaßen zur Schau gestellten gekränkten Vaterstolz an Glaubwürdigkeit verloren hat. Und schließlich die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, die sich nicht richtig durchsetzen konnte. Wenn die SPÖ so weitermacht, könnte der Zwist noch alberner werden, da es die Mandate, um die so gerungen wird, dann vielleicht gar nicht gibt.