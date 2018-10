Streit um Sohn: Schmeißt Kaiser Bundesämter hin?

In nicht druckreifen Worten hat Peter Kaiser dies bereits in der Sitzung der Parteigremien am Donnerstagabend angekündigt. Nun will er die Parteispitze zu einer Aussprache nach Kärnten laden. Dem Landeshauptmann passt es so gar nicht, dass sein Sohn Luca (24) auf einen aussichtslosen Platz zurückgereiht worden ist.