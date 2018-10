SPÖ zieht Konsequenz nach Wirbel um „Nazion“-Tweet

Kärntner Landeshauptmann verärgert

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser zeigte sich nach der Sitzung verärgert über die Entscheidung. „Als Demokrat nehme ich die durch Listenplatz neun ausgedrückte Wertschätzung gegenüber der SPÖ Kärnten mit großem Unverständnis zur Kenntnis“, teilte er in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Dieser Platz entspreche „nicht den Erfolgen und der Stärke, welche die SPÖ Kärnten in den vergangenen Jahren erreichte“, deponierte der Landeshauptmann - der bei der Landeswahl im März 47,9 Prozent geholt hatte. Und er kündigte an: „Die weitere Vorgangsweise wird die SPÖ Kärnten in ihren Landesparteigremien festlegen.“