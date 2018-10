„Nazion Österreich“: Kaiser-Sohn sorgt für Wirbel

Kaiser: „Ich nehme diese Wortwahl zurück“

Während es aus der Bundes-SPÖ noch keine Reaktion gibt, meldete sich noch am Donnerstag Luca Kaiser mit folgender Klarstellung zu Wort: „Ich habe am 11.1.2018 in Reaktion auf den Innenminister, der am selben Tag verkündete, er wolle Flüchtlinge ,in Lagern konzentrieren‘, den jetzt für Diskussionen sorgenden Tweet in seine Richtung verfasst. Als leidenschaftlicher Österreicher habe ich damit meine Missachtung zum Ausdruck gebracht, wie sehr es schmerzt, dass ein solcher Innenminister das Ansehen Österreichs und seiner Bevölkerung derart beschädigt. Ja, die Wortwahl war aus einem emotionalen Moment heraus überspitzt und geht zu weit. Daher nehme ich sie auch in der Form zurück.“ Kaiser betonte, dass es nicht seine Absicht gewesen sei, Österreich bzw. seine Bevölkerung zu beleidigen.