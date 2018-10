Vermisster Hotelmitarbeiter unverletzt aufgefunden

Suche am Samstag abgebrochen

Über seinen Aufenthaltsort gab es am Samstag noch keine Anhaltspunkte. Der 38-Jährige besaß weder ein Auto noch ein Fahrrad, ging aber gerne wandern. Rund 60 Einsatzkräfte unterstützt von einem Hundeführer und einer Drohne suchten deshalb am Samstag im Bereich des Pendling und Dreibrunnenjochs, dort war der Vermisste zuletzt gewandert. Gegen 16.00 Uhr wurde die Suche abgebrochen. Taucher der Wasserrettung suchten jedoch noch den Thiersee ab, nachdem vom Hubschrauber aus ein Schatten in der Nähe des Ufers entdeckt worden war.