38-Jähriger vermisst: Suchaktion im Unterland

In Thiersee (Bezirk Kufstein) läuft derzeit eine großangelegte Suchaktion nach einem vermissten Hotelangestellten. Der 38-jährige Ungar ist in einem Hotel im Ort beschäftigt, zum letzten Mal wurde er am Montag gesehen. Danach hatte er bis Donnerstag frei, sein Verschwinden fiel deshalb erst auf, als er nicht zur Arbeit kam.