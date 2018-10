Mehr Infos für Interessierte über Wald im Stadion

„For Forest - Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“ - so lautet der offizielle Titel des Vorhabens von Künstler Klaus Littmann - es wird übrigens das größte, jemals in Österreich realisierte Kunstprojekt im öffentlichen Raum sein! Informationen zur Umsetzung und zur Idee dahinter gibt’s noch bis 30. Oktober auf dem Neuen Platz. Der Container ist an Wochentagen von 10 bis 16 Uhr und an Samstagen von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am 30. Oktober wird auch Klaus Littmann selbst für Fragen zur Verfügung stehen.