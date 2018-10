Wald im Stadion als Stammtisch-Sketch

Im Herbst 2019 wird der Schweizer Klaus Littmann, ein Schüler von Joseph Beuys und Freund des großen Christo, der mit seiner Reichstagsverhüllung und den Floating Peers auf dem Iseo-See temporäre Kunstwerke für die Ewigkeit geschaffen hat, an die 200 Bäume in das Klagenfurter EM-Oval stellen; einen ausgewachsenen Mischwald. Ganz so, wie es der Tiroler Max Peintner in seiner berühmten Lithographie, die in mehr als 20 Schulbüchern zu sehen ist, ersonnen hat. 30 Jahre lang hatte Littmann einen Platz gesucht, wo er diese Vision umsetzen kann. „Ich sage nur, es kommt“, sagt Littmann zum Stand des Millionenprojekts, das rein durch Sponsoren und Gönner finanziert wird. „Ohne öffentliches Geld. Garantiert“, sagt er.