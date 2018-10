Harry & Meghan barfuß am Bondi Beach in Sydney

Geheimnis um Prinz Harrys Ring gelüftet

Und auch Prinz Harry sorgte in Australien schon für verwunderte Blicke. Der 34-Jährige hat nämlich ein neues Accessoire am rechten Ringfinger - und es ist nicht sein Ehering, aber auch kein gewöhnliches Schmuckstück. Bei dem breiten, schwarzen Fingerreif handelt es sich um einen sogenannten „Oura“-Ring: ein Schlaf-Tracker-Ring, der über winzige Sensoren die Tagesaktivitäten misst, aber auch den Schlaf analysiert. All die gesammelten Daten werden dann mittels einer App an das eigene Smartphone übertragen, wo eine Art Schlafprofil erstellt wird. Das soll vor allem jenen Menschen helfen, die an Schlafproblemen leiden. Ob der werdende Papa den Ring von seiner Gattin geschenkt bekommen hat?